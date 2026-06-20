Informations pratiques

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Repas champêtre

9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Repas avec menu italien à prix libre, concocté par Pierre !

– Tomates/Mozzarella

– Lasagnes bolo et aubergines à la parmigiana

– Granita Sicilienne

Réservation

– Sam 06 37 96 74 91

– Jo 06 81 67 20 60

Apportez vos couverts et assiette si vous le souhaitez.Tout public

0 .

9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 37 96 74 91

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English :

Italian-style meal—pay what you want—created by Pierre!

– Tomatoes and mozzarella

– Bolognese lasagna and eggplant parmigiana

– Sicilian granita

Reservations:

– Sam: 06 37 96 74 91

– Jo: 06 81 67 20 60

Feel free to bring your own cutlery and plate if you’d like.

L’événement Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE