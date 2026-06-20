Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Informations pratiques
Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Repas champêtre
9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Repas avec menu italien à prix libre, concocté par Pierre !
– Tomates/Mozzarella
– Lasagnes bolo et aubergines à la parmigiana
– Granita Sicilienne
Réservation
– Sam 06 37 96 74 91
– Jo 06 81 67 20 60
Apportez vos couverts et assiette si vous le souhaitez.Tout public
0 .
9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 37 96 74 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Italian-style meal—pay what you want—created by Pierre!
– Tomatoes and mozzarella
– Bolognese lasagna and eggplant parmigiana
– Sicilian granita
Reservations:
– Sam: 06 37 96 74 91
– Jo: 06 81 67 20 60
Feel free to bring your own cutlery and plate if you’d like.
L’événement Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE