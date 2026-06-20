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AGENDA · Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes

dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
9 Rue Basse
Ville
55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Repas champêtre

9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Repas avec menu italien à prix libre, concocté par Pierre !
– Tomates/Mozzarella
– Lasagnes bolo et aubergines à la parmigiana
– Granita Sicilienne

Réservation
– Sam 06 37 96 74 91
– Jo 06 81 67 20 60

Apportez vos couverts et assiette si vous le souhaitez.Tout public
0  .

9 Rue Basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 37 96 74 91 

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English :

Italian-style meal—pay what you want—created by Pierre!
– Tomatoes and mozzarella
– Bolognese lasagna and eggplant parmigiana
– Sicilian granita

Reservations:
– Sam: 06 37 96 74 91
– Jo: 06 81 67 20 60

Feel free to bring your own cutlery and plate if you’d like.

L’événement Repas champêtre Saint-Maurice-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE

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