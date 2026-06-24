Terre de Cultures Domaine de la Goulotte Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Terre de Cultures

Domaine de la Goulotte 5 Rue Haute Gaston Parant Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Porté par la MJC Contre-Courant et la Chambre d’Agriculture de la Meuse, il vise à rapprocher habitants, artistes et agriculteurs en créant des moments de rencontre conviviaux.

Chaque date associe découverte d’une ferme, valorisation des productions locales et spectacle vivant. Le projet permet aussi de sensibiliser les scolaires aux métiers du vivant, à l’alimentation et à l’agriculture.

Nous vous donnons rendez-vous le 04 juillet à St Maurice sous les côtes au Domaine de la Goulotte pour un concert Ring of Cash à partir de 18h ! Buvette et restauration sur place, ambiance chaleureuse et conviviale garantie !Tout public

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Domaine de la Goulotte 5 Rue Haute Gaston Parant Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 75 54 98 25

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English :

Organized by the MJC Contre-Courant and the Meuse Chamber of Agriculture, the project aims to bring residents, artists, and farmers together by creating opportunities for friendly interaction.

Each event combines a tour of a farm, the promotion of local products, and a live performance. The project also helps raise awareness among schoolchildren about careers in the life sciences, food, and agriculture.

We look forward to seeing you on July 4 in St. Maurice-sous-les-Côtes at the Domaine de la Goulotte for a “Ring of Cash” concert starting at 6 p.m.! Refreshments and food will be available on site, and a warm, friendly atmosphere is guaranteed!

L’événement Terre de Cultures Saint-Maurice-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT COEUR DE LORRAINE