Repas choucroute O’Philandra Pierrelatte

Repas choucroute

O’Philandra Château de Faveyrolles Pierrelatte Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Alcool en supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Viens te régaler en dansant ! Kir, choucroute, omelette norvégienne. Animation Zumba avec l’école rythme & santé de Donzère. Organisé par le secteur sud de l’Adapei de la Drôme.

O’Philandra Château de Faveyrolles Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 30 84 94 adapei26secteursud@gmail.com

English : Sauerkraut

Come and treat yourself while dancing! Kir, sauerkraut, and baked Alaska. Zumba entertainment with the école rythme et santé of Donzère. Held by the Southern Sector of ADAPEI of the Drôme.

