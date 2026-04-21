Peyrusse-le-Roc

Repas cochon grillé

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Repas cochon grillé, à la salle des fêtes à partir de 12 h. Au menu farçou accompagné de sa salade, cochon grillé, flageolets, fromage, pompe à l’huile. Café et vin compris. Enfants (- de 12 ans) 12 euros, adultes 17 euros. Réservation obligatoire 07 43 55 47 77 ou par mail peyrusse.le.roc@gmail.com (Comité des fêtes) .

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 7 43 55 47 77 peyrusse.le.roc@gmail.com

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English :

L’événement Repas cochon grillé Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)