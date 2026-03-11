Vide-greniers Peyrusse-le-Roc
Vide-greniers Peyrusse-le-Roc jeudi 14 mai 2026.
Vide-greniers
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Vide greniers, dans le bourg à partir de 8 h. Déjeuner aligot saucisse (à emporter) concocté par La Gargote de Bobo . 2 euros le mètre linéaire. Réservations 06 21 19 26 35 ou 06 72 90 20 73. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35
English :
Flea market, in the village from 8 a.m. Aligot and sausage lunch (to take away) prepared by La Gargote de Bobo . 2 euros per linear meter. Bookings 06 21 19 26 35 or 06 72 90 20 73. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
L’événement Vide-greniers Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)