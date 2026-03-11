Vide-greniers

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vide greniers, dans le bourg à partir de 8 h. Déjeuner aligot saucisse (à emporter) concocté par La Gargote de Bobo . 2 euros le mètre linéaire. Réservations 06 21 19 26 35 ou 06 72 90 20 73. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

.

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market, in the village from 8 a.m. Aligot and sausage lunch (to take away) prepared by La Gargote de Bobo . 2 euros per linear meter. Bookings 06 21 19 26 35 or 06 72 90 20 73. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

L’événement Vide-greniers Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)