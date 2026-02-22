Repas Cochonnaille de la Confrérie de la Cidrerie des Monédières

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vous avez envie d’un moment de détente? La Confrérie de la Cidrerie des Monédieres vous accueillera samedi 21 mars à la salle des fêtes de Chamberet à 12 heures pour un repas cochonnaille concocté par les bénévoles.

Au menu apéritif, charcuterie maison, saucisse, truffade, fromage et buffet de dessert, 20€ par personne, boisson non comprise.

Sur réservation avant le 10 mars 2026. .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 86 16 62

L’événement Repas Cochonnaille de la Confrérie de la Cidrerie des Monédières Chamberet a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze