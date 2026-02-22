Repas Cochonnaille de la Confrérie de la Cidrerie des Monédières Chamberet
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Vous avez envie d’un moment de détente? La Confrérie de la Cidrerie des Monédieres vous accueillera samedi 21 mars à la salle des fêtes de Chamberet à 12 heures pour un repas cochonnaille concocté par les bénévoles.
Au menu apéritif, charcuterie maison, saucisse, truffade, fromage et buffet de dessert, 20€ par personne, boisson non comprise.
Sur réservation avant le 10 mars 2026. .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 86 16 62
