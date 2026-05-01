Repas Concert avec Drôle de Rencontre Salle des Fêtes Clairegoutte

Clairegoutte

Repas Concert avec Drôle de Rencontre

Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée repas et concert à la salle des fêtes de Champagney, avec Drôle de Rencontre chansons françaises, airs irlandais et musiques d’ailleurs. Samedi 23 mai à 19h.

Buvette tenue par Les P’tits Loups.

Assiette campagnarde et dessert 12€ Réservation au 06 15 65 23 37 .

Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37

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English : Repas Concert avec Drôle de Rencontre

L’événement Repas Concert avec Drôle de Rencontre Clairegoutte a été mis à jour le 2026-04-28 par RONCHAMP TOURISME