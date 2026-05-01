Repas Concert avec Drôle de Rencontre Salle des Fêtes Clairegoutte
Repas Concert avec Drôle de Rencontre Salle des Fêtes Clairegoutte samedi 23 mai 2026.
Clairegoutte
Repas Concert avec Drôle de Rencontre
Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Soirée repas et concert à la salle des fêtes de Champagney, avec Drôle de Rencontre chansons françaises, airs irlandais et musiques d’ailleurs. Samedi 23 mai à 19h.
Buvette tenue par Les P’tits Loups.
Assiette campagnarde et dessert 12€ Réservation au 06 15 65 23 37 .
Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
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English : Repas Concert avec Drôle de Rencontre
L’événement Repas Concert avec Drôle de Rencontre Clairegoutte a été mis à jour le 2026-04-28 par RONCHAMP TOURISME