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Repas Concert avec Drôle de Rencontre Salle des Fêtes Clairegoutte

Repas Concert avec Drôle de Rencontre Salle des Fêtes Clairegoutte samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 1 place de la république

Ville : 70290 Clairegoutte

Département : Haute-Saône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Clairegoutte

Repas Concert avec Drôle de Rencontre

Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Soirée repas et concert à la salle des fêtes de Champagney, avec Drôle de Rencontre chansons françaises, airs irlandais et musiques d’ailleurs. Samedi 23 mai à 19h.
Buvette tenue par Les P’tits Loups.
Assiette campagnarde et dessert 12€ Réservation au 06 15 65 23 37   .

Salle des Fêtes 1 place de la république Clairegoutte 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37 

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English : Repas Concert avec Drôle de Rencontre

L’événement Repas Concert avec Drôle de Rencontre Clairegoutte a été mis à jour le 2026-04-28 par RONCHAMP TOURISME