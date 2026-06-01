Val d’Anast

Repas concert avec le groupe Oizô

20 Rue de l’Église Val d’Anast Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le restaurant Les petits plats de Gocha vous accueille pour un repas concert avec le groupe Oizô musique de nos mondes.

Venez vous délecter d’un son de violon et d’accordéon accompagné d’une délicieuse nourriture saine, exotique, orientale, créative et gourmande aux goûts de Bohème, mélange d’épices et produits locaux.

Le prix du concert est au chapeau. .

20 Rue de l’Église Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 89 10 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas concert avec le groupe Oizô Val d’Anast a été mis à jour le 2026-06-13 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté