Informations pratiques

Condat-sur-Vézère

Repas Concert

Condat-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

A la Cour de la Fleunie. Concert Saoul Donkeys. Rhythm & Blues, Soul Venez danser, chanter et s’amuser avec les chansons des années 60/70 Réservation pour le dîner 19h

A la Cour de la Fleunie. Concert Saoul Donkeys. Rhythm & Blues, Soul Venez danser, chanter et s’amuser avec les chansons des années 60/70 Réservation pour le dîner 19h .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 31 90 44 courfleunie@gmail.com

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English : Repas Concert

At the Cour de la Fleunie. Saoul Donkeys concert. Rhythm & Blues, Soul. Come dance, sing, and have fun with songs from the ’60s and ’70s. Dinner reservations at 7 p.m.

L’événement Repas Concert Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir