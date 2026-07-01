Repas Concert Condat-sur-Vézère
vendredi 24 juillet 2026 · Condat-sur-Vézère
Informations pratiques
Condat-sur-Vézère
Repas Concert
Condat-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
A la Cour de la Fleunie. Concert Saoul Donkeys. Rhythm & Blues, Soul Venez danser, chanter et s’amuser avec les chansons des années 60/70 Réservation pour le dîner 19h
A la Cour de la Fleunie. Concert Saoul Donkeys. Rhythm & Blues, Soul Venez danser, chanter et s’amuser avec les chansons des années 60/70 Réservation pour le dîner 19h .
Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 31 90 44 courfleunie@gmail.com
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English : Repas Concert
At the Cour de la Fleunie. Saoul Donkeys concert. Rhythm & Blues, Soul. Come dance, sing, and have fun with songs from the ’60s and ’70s. Dinner reservations at 7 p.m.
L’événement Repas Concert Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir
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