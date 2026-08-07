Repas concert La guinguette des Borderies Les Borderies Torxé

Informations pratiques

Torxé

Repas concert La guinguette des Borderies

Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Plat + dessert + café

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Deni Van- Groupe de Rock

Connus pour leurs reprises de classique Rock

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Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 78 05 46

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English :

We are pleased to welcome Deni Van—a rock band

known for their covers of classic rock songs

L’événement Repas concert La guinguette des Borderies Torxé a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge