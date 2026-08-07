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AGENDA · Torxé

Repas concert La guinguette des Borderies Les Borderies Torxé

vendredi 7 août 2026 · Les Borderies · Torxé

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Les Borderies
Adresse
169 rue des Picverts
Ville
17380 Torxé
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20 Plat + dessert + café

Torxé

Repas concert La guinguette des Borderies

Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Plat + dessert + café

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Deni Van- Groupe de Rock
Connus pour leurs reprises de classique Rock
  .

Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 78 05 46 

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English :

We are pleased to welcome Deni Van—a rock band
known for their covers of classic rock songs

L’événement Repas concert La guinguette des Borderies Torxé a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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