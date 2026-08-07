Repas concert La guinguette des Borderies Les Borderies Torxé
vendredi 7 août 2026 · Les Borderies · Torxé
Informations pratiques
Torxé
Repas concert La guinguette des Borderies
Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Plat + dessert + café
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Deni Van- Groupe de Rock
Connus pour leurs reprises de classique Rock
.
Les Borderies 169 rue des Picverts Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 78 05 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are pleased to welcome Deni Van—a rock band
known for their covers of classic rock songs
L’événement Repas concert La guinguette des Borderies Torxé a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Torxé (Charente-Maritime)
- Brocante Torxé 13 septembre 2026
- Concours de belote Torxé 19 septembre 2026