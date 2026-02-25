Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot dimanche 1 mars 2026.
Repas Concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 12:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Repas concert avec Les voleurs de son (variété internationale).
Menu bouchée périgourdine, planche à partager (charcuterie, boisé chaud), mystère glacé. Blanc cassis offert
Sur réservation avant le 26 février .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Concert
L’événement Repas Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE