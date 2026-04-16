Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 2 mai 2026.
Mailley-et-Chazelot
Repas Concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Repas concert avec Gaston de 20h à minuit
Menu 16€ planche à partagée, glace.
Sur réservation au 09 62 52 64 06 avant le 1 mai. .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
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English : Repas Concert
L’événement Repas Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE