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AGENDA · Tautavel

REPAS CONCERT Tautavel

mardi 14 juillet 2026 · Tautavel

REPAS CONCERT Tautavel

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Tautavel

REPAS CONCERT

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

REPAS CONCERT Organisé par l’ACCA de Tautavel
  .

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

DINNER CONCERT Organized by the ACCA of Tautavel

L’événement REPAS CONCERT Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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