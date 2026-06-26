AGENDA · Tautavel
REPAS CONCERT Tautavel
mardi 14 juillet 2026 · Tautavel
Informations pratiques
Tautavel
REPAS CONCERT
Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
REPAS CONCERT Organisé par l’ACCA de Tautavel
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Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
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English :
DINNER CONCERT Organized by the ACCA of Tautavel
L’événement REPAS CONCERT Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL
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