Informations pratiques

Tautavel

REPAS CONCERT

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

REPAS CONCERT Organisé par l’ACCA de Tautavel

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Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com

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English :

DINNER CONCERT Organized by the ACCA of Tautavel

L’événement REPAS CONCERT Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL