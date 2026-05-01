REPAS CONFÉRENCE AUGUSTUS SAINT-GAUDENS Salies-du-Salat
REPAS CONFÉRENCE AUGUSTUS SAINT-GAUDENS Salies-du-Salat mardi 19 mai 2026.
Salies-du-Salat
REPAS CONFÉRENCE AUGUSTUS SAINT-GAUDENS
RESTAURANT LE PARK AVENUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Augustus Saint-Gaudens un maître de la sculpture entre Comminges et Amérique !
Repas Conférence Augustus Saint-Gaudens à Salies-du-Salat.
Augustus Saint-Gaudens (1848-1907) un maître de la sculpture américaine aux origines Commingeoises. Par Marie-Laure Pellan, de l’association Les Amis d’Augustus Saint-Gaudens Les migrants pyrénéens vers le continent américain. 30 .
RESTAURANT LE PARK AVENUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie joly.c3@wanadoo.fr
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English :
Augustus Saint-Gaudens: a master of sculpture between Comminges and America!
L’événement REPAS CONFÉRENCE AUGUSTUS SAINT-GAUDENS Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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