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VIDE GRENIER Salies-du-Salat

VIDE GRENIER Salies-du-Salat samedi 27 juin 2026.

Adresse : PLACE PHILIPPSTALL

Ville : 31260 Salies-du-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Salies-du-Salat

VIDE GRENIER

PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Trésors cachés & bonnes trouvailles !
Grand vide-greniers à Salies-du-Salat !
2€ le mètre linéaire
Buvette et restauration sur place   .

PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie   ghislaineescaigapeai@gmail.com

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English :

Hidden treasures & good finds!

L’événement VIDE GRENIER Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE