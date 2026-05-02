VIDE GRENIER Salies-du-Salat
VIDE GRENIER Salies-du-Salat samedi 27 juin 2026.
Salies-du-Salat
VIDE GRENIER
PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Trésors cachés & bonnes trouvailles !
Grand vide-greniers à Salies-du-Salat !
2€ le mètre linéaire
Buvette et restauration sur place .
PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie ghislaineescaigapeai@gmail.com
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English :
Hidden treasures & good finds!
L’événement VIDE GRENIER Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE