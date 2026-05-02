Salies-du-Salat

VIDE GRENIER

PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Trésors cachés & bonnes trouvailles !

Grand vide-greniers à Salies-du-Salat !

2€ le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place .

PLACE PHILIPPSTALL Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie ghislaineescaigapeai@gmail.com

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English :

Hidden treasures & good finds!

L’événement VIDE GRENIER Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE