FÊTE DE LA MUSIQUE MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat

Salies-du-Salat

FÊTE DE LA MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE Halle des Marchands Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’École de Musique célèbre la Fête de la Musique !

Concert des professeurs, scène ouverte & auberge espagnole — une soirée musicale ouverte à tous ! .

MÉDIATHÈQUE Halle des Marchands Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salaies-salat.fr

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English :

The École de Musique celebrates the Fête de la Musique!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE