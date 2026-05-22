FÊTE DE LA MUSIQUE MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat
FÊTE DE LA MUSIQUE MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat vendredi 19 juin 2026.
Salies-du-Salat
FÊTE DE LA MUSIQUE
MÉDIATHÈQUE Halle des Marchands Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’École de Musique célèbre la Fête de la Musique !
Concert des professeurs, scène ouverte & auberge espagnole — une soirée musicale ouverte à tous ! .
MÉDIATHÈQUE Halle des Marchands Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salaies-salat.fr
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English :
The École de Musique celebrates the Fête de la Musique!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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