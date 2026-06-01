TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat
TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat dimanche 28 juin 2026.
Salies-du-Salat
TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT
Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-06-28
Tournois de tennis
Simple messieurs NC à 3/6
Simple dames NC à 3/6
Vétérans SM +35/+55
Surface 2 bétons poreux
Juges arbitres Anais COURET & Paul JUFFRAULT
Dotation 520€ 17 .
Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie saliestennis@gmail.com
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English :
Tennis tournaments
L’événement TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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