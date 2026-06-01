Salies-du-Salat

TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT

Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-28

Tournois de tennis

Simple messieurs NC à 3/6

Simple dames NC à 3/6

Vétérans SM +35/+55

Surface 2 bétons poreux

Juges arbitres Anais COURET & Paul JUFFRAULT

Dotation 520€ 17 .

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie saliestennis@gmail.com

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English :

Tennis tournaments

L’événement TOURNOIS DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE