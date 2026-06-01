Salies-du-Salat

JOURNÉES PORTES OUVERTES ET BAL DES POMPIERS

PLACE JULES FERRY Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les Pompiers vous ouvrent leurs portes… et la piste de danse !

Au programme de la journée

– Présentation des véhicules et découverte des équipements des pompiers

– Initiation aux gestes de premiers secours

– Stand recrutement venez découvrir l’engagement chez les pompiers

– Manœuvre de secours routier à 11h15

– Jeux et animations pour les enfants

Le soir place à la fête avec le BAL DES POMPIERS !

18h00 Apéro tapas en musique avec Fiestacoustik

22h30 Feu d’artifice

22h45 Soirée festive jusqu’au bout de la nuit avec Enzo Galliano et Starlight

Venez en famille ou entre amis partager une journée conviviale, découvrir l’univers des pompiers… puis faire la fête avec nous !

Restauration sur place midi et soir avec foodtruck ! .

PLACE JULES FERRY Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The fire department opens its doors? and the dance floor!

L’événement JOURNÉES PORTES OUVERTES ET BAL DES POMPIERS Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE