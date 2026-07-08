Informations pratiques

Villers-la-Ville

Repas cuisse de bœuf

Villers-la-Ville Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’association des Boc Ovouene vous propose un repas sur réservation avec au menu une cuisse de boeuf.

Une tombola vous sera également proposée sur place. .

Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 57 88 90

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English : Repas cuisse de bœuf

L’événement Repas cuisse de bœuf Villers-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL