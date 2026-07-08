AGENDA · Villers-la-Ville
Repas cuisse de bœuf Villers-la-Ville
samedi 8 août 2026 · Villers-la-Ville
Informations pratiques
Villers-la-Ville
Repas cuisse de bœuf
Villers-la-Ville Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’association des Boc Ovouene vous propose un repas sur réservation avec au menu une cuisse de boeuf.
Une tombola vous sera également proposée sur place. .
Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 57 88 90
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English : Repas cuisse de bœuf
L’événement Repas cuisse de bœuf Villers-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL