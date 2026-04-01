Quincampoix-Fleuzy

REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-26 00:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nouveau Rendez-vous !!!

Repas dansant sur le thème des années 80 90 & 2000 !!!

SAMEDI 25 AVRIL 2026???

Revivez toutes les légendes des années folles avec Animation Dj et distribution de cadeaux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !!!

FORMULE UNIQUE AVEC REPAS:

Apéritif/ plat ( Fromage rôti au four Charcuterie ) dessert 30€ ( Boissons non incluses )

VENEZ DÉGUISER POUR ENCORE + DE FUN !!!

Réservation obligatoire

Heure: 20h00

0677920548

Nouveau Rendez-vous !!!

Repas dansant sur le thème des années 80 90 & 2000 !!!

SAMEDI 25 AVRIL 2026???

Revivez toutes les légendes des années folles avec Animation Dj et distribution de cadeaux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !!!

FORMULE UNIQUE AVEC REPAS:

Apéritif/ plat ( Fromage rôti au four Charcuterie ) dessert 30€ ( Boissons non incluses )

VENEZ DÉGUISER POUR ENCORE + DE FUN !!!

Réservation obligatoire

Heure: 20h00

0677920548 .

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 6 77 92 05 48 letropico@orange.fr

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English :

New Rendez-vous !!!

80’s 90’s & 2000’s theme dinner dance !!!

SATURDAY APRIL 25, 2026???

Relive all the legends of the Roaring Twenties with DJ entertainment and gift distribution to party the night away!!!!

UNIQUE FORMULA WITH MEAL:

Aperitif/ main course ( Oven-roasted cheese cold meats ) dessert 30? ( Drinks not included )

COME IN COSTUME FOR EVEN MORE FUN!!!

Reservation required

Time: 8:00 pm

0677920548

L’événement REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s Quincampoix-Fleuzy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Picardie Verte