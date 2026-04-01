REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s Quincampoix-Fleuzy
REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s Quincampoix-Fleuzy samedi 25 avril 2026.
Quincampoix-Fleuzy
REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s
1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-26 00:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nouveau Rendez-vous !!!
Repas dansant sur le thème des années 80 90 & 2000 !!!
SAMEDI 25 AVRIL 2026???
Revivez toutes les légendes des années folles avec Animation Dj et distribution de cadeaux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !!!
FORMULE UNIQUE AVEC REPAS:
Apéritif/ plat ( Fromage rôti au four Charcuterie ) dessert 30€ ( Boissons non incluses )
VENEZ DÉGUISER POUR ENCORE + DE FUN !!!
Réservation obligatoire
Heure: 20h00
0677920548
Nouveau Rendez-vous !!!
Repas dansant sur le thème des années 80 90 & 2000 !!!
SAMEDI 25 AVRIL 2026???
Revivez toutes les légendes des années folles avec Animation Dj et distribution de cadeaux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !!!
FORMULE UNIQUE AVEC REPAS:
Apéritif/ plat ( Fromage rôti au four Charcuterie ) dessert 30€ ( Boissons non incluses )
VENEZ DÉGUISER POUR ENCORE + DE FUN !!!
Réservation obligatoire
Heure: 20h00
0677920548 .
1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 6 77 92 05 48 letropico@orange.fr
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English :
New Rendez-vous !!!
80’s 90’s & 2000’s theme dinner dance !!!
SATURDAY APRIL 25, 2026???
Relive all the legends of the Roaring Twenties with DJ entertainment and gift distribution to party the night away!!!!
UNIQUE FORMULA WITH MEAL:
Aperitif/ main course ( Oven-roasted cheese cold meats ) dessert 30? ( Drinks not included )
COME IN COSTUME FOR EVEN MORE FUN!!!
Reservation required
Time: 8:00 pm
0677920548
L’événement REPAS DANSANT 80’s 90’s 2000’s Quincampoix-Fleuzy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Picardie Verte