Repas dansant à Plazac Salle des fêtes Plazac
Repas dansant à Plazac Salle des fêtes Plazac samedi 18 avril 2026.
Plazac
Repas dansant à Plazac
Salle des fêtes 1 allée des prunus Plazac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
19h30. Colombo de poulet. Sur réservation. 10€ à 20€ (gratuit de 6 ans)
Au menu Colombo de poulet.
Sur réservation. .
Salle des fêtes 1 allée des prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 57 67
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English : Repas dansant à Plazac
19h30. Chicken Colombo. Reservations required. 10? to 20? (free for children under 6)
L’événement Repas dansant à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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