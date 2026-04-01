Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant à Plazac Salle des fêtes Plazac

Repas dansant à Plazac Salle des fêtes Plazac

Repas dansant à Plazac Salle des fêtes Plazac samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 allée des prunus

Ville : 24580 Plazac

Département : Dordogne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Plazac

Repas dansant à Plazac

Salle des fêtes 1 allée des prunus Plazac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

19h30. Colombo de poulet. Sur réservation. 10€ à 20€ (gratuit de 6 ans)
Au menu Colombo de poulet.
Sur réservation.   .

Salle des fêtes 1 allée des prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 57 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant à Plazac

19h30. Chicken Colombo. Reservations required. 10? to 20? (free for children under 6)

L’événement Repas dansant à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Plazac (Dordogne)