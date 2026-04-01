Repas dansant avec Émilio Corfa Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne
Repas dansant avec Émilio Corfa Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne dimanche 26 avril 2026.
Gavray-sur-Sienne
Repas dansant avec Émilio Corfa
Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Repas dansant avec Émilio Corfa, chanteur et accordéoniste, organisé par GAVRAY DANSE, 26/04/2026 à 12h à la salle polyvalente de Gavray-sur-Sienne.
Apéritif, millefeuille de crêpes, paëlla, salade/fromage, île flottante, café (apporter ses couverts).
Sur réservation. .
Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 81 16 28 75 marie.lex@wanadoo.fr
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English : Repas dansant avec Émilio Corfa
L’événement Repas dansant avec Émilio Corfa Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-20 par Coutances Tourisme
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