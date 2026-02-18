Bonnat

Repas dansant

11 Rue George Sand Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Repas dansant

Samedi 3 octobre

–> Racing23 .

11 Rue George Sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 52 09 98 assoracing23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche