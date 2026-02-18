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Repas dansant Bonnat

Repas dansant Bonnat

Repas dansant Bonnat samedi 3 octobre 2026.

Adresse : 11 Rue George Sand

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Tarif :

Bonnat

Repas dansant

11 Rue George Sand Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Repas dansant
Samedi 3 octobre

–> Racing23   .

11 Rue George Sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 52 09 98  assoracing23@gmail.com

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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