Repas dansant Bonnat
Repas dansant Bonnat samedi 3 octobre 2026.
Bonnat
Repas dansant
11 Rue George Sand Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas dansant
Samedi 3 octobre
–> Racing23 .
11 Rue George Sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 52 09 98 assoracing23@gmail.com
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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