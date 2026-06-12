Chenevrey-et-Morogne

Repas dansant

Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité des Fêtes de Chenevrey-Morogne organise son repas dansant. Menu entrée, plat chaud sur brasero et gaufres. Soirée animée par DJ Sweet Monkey, bal populaire. Feu d’artifice. Réservations avant le 10/07/2026. Places limitées. .

Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 64 17 86

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Chenevrey-et-Morogne a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN