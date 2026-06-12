Repas dansant Chenevrey-et-Morogne
Repas dansant Chenevrey-et-Morogne samedi 18 juillet 2026.
Chenevrey-et-Morogne
Repas dansant
Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité des Fêtes de Chenevrey-Morogne organise son repas dansant. Menu entrée, plat chaud sur brasero et gaufres. Soirée animée par DJ Sweet Monkey, bal populaire. Feu d’artifice. Réservations avant le 10/07/2026. Places limitées. .
Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 64 17 86
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Chenevrey-et-Morogne a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN