Repas dansant de la Saint Martin Dachstein
mercredi 11 novembre 2026 · Dachstein
Informations pratiques
Dachstein
Repas dansant de la Saint Martin
rue Jacques Prévert Dachstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 11:30:00
fin : 2026-11-11 19:00:00
Date(s) :
2026-11-11
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Dachstein Ergersheim a le plaisir de vous inviter à son grand Repas Dansant de la Saint Martin !
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Dachstein Ergersheim a le plaisir de vous inviter à son grand Repas Dansant de la Saint Martin !
Venez partager un moment convivial, gourmand et festif en notre compagnie. Au programme de la bonne humeur, une belle piste pour danser, et un délicieux repas à savourer en famille ou entre amis !
AU MENU (au choix)
– Harengs à la crème accompagnés de pommes de terre à l’anglaise persillées
OU
– Jambon à l’os accompagné de sa salade de pommes de terre
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Ne tardez pas à réserver vos places ! Contactez-nous dès maintenant aux numéros suivants
06 73 36 14 62 ou 06 86 22 68 38 .
rue Jacques Prévert Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 36 14 62
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English :
The Dachstein-Ergersheim Firefighters’ Association is pleased to invite you to its big St. Martin’s Day Dinner Dance!
L’événement Repas dansant de la Saint Martin Dachstein a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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