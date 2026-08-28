Informations pratiques

Dachstein

Repas dansant de la Saint Martin

rue Jacques Prévert Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 11:30:00

fin : 2026-11-11 19:00:00

Date(s) :

2026-11-11

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Dachstein Ergersheim a le plaisir de vous inviter à son grand Repas Dansant de la Saint Martin !

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Dachstein Ergersheim a le plaisir de vous inviter à son grand Repas Dansant de la Saint Martin !

Venez partager un moment convivial, gourmand et festif en notre compagnie. Au programme de la bonne humeur, une belle piste pour danser, et un délicieux repas à savourer en famille ou entre amis !

AU MENU (au choix)

– Harengs à la crème accompagnés de pommes de terre à l’anglaise persillées

OU

– Jambon à l’os accompagné de sa salade de pommes de terre

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Ne tardez pas à réserver vos places ! Contactez-nous dès maintenant aux numéros suivants

06 73 36 14 62 ou 06 86 22 68 38 .

rue Jacques Prévert Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 36 14 62

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English :

The Dachstein-Ergersheim Firefighters’ Association is pleased to invite you to its big St. Martin’s Day Dinner Dance!

L’événement Repas dansant de la Saint Martin Dachstein a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig