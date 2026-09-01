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AGENDA · La Sauvetat-sur-Lède

Repas dansant de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède

samedi 26 septembre 2026 · La Sauvetat-sur-Lède

Repas dansant de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47150 La Sauvetat-sur-Lède
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

La Sauvetat-sur-Lède

Fête de la Saint Michel Repas Dansant

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.

Ouvert à tout public.
Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.

Ouvert à tout public.   .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 73 48 24 

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English : Fête de la Saint Michel Repas Dansant

Traditional meal featuring DJ Drono Tech.

Open to the general public.

L’événement Fête de la Saint Michel Repas Dansant La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Bastides

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