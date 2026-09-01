Repas dansant de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède
samedi 26 septembre 2026 · La Sauvetat-sur-Lède
Informations pratiques
La Sauvetat-sur-Lède
Fête de la Saint Michel Repas Dansant
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.
Ouvert à tout public.
Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.
Ouvert à tout public. .
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 73 48 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint Michel Repas Dansant
Traditional meal featuring DJ Drono Tech.
Open to the general public.
L’événement Fête de la Saint Michel Repas Dansant La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à La Sauvetat-sur-Lède (Lot-et-Garonne)
- Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède 27 septembre 2026