Repas dansant de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède

Informations pratiques

La Sauvetat-sur-Lède

Fête de la Saint Michel Repas Dansant

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.

Ouvert à tout public.

Repas traditionnel animé par DJ Drono tech.

Ouvert à tout public. .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 73 48 24

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English : Fête de la Saint Michel Repas Dansant

Traditional meal featuring DJ Drono Tech.

Open to the general public.

L’événement Fête de la Saint Michel Repas Dansant La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Bastides