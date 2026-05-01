repas dansant flammenküche et bal Vaxoncourt
repas dansant flammenküche et bal Vaxoncourt dimanche 24 mai 2026.
Vaxoncourt
repas dansant flammenküche et bal
rue de la mairie Vaxoncourt Vosges
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24 23:59:00
Date(s) :
2026-05-24
Les associations La Ré-Création du Durbion et le Foyer Rural de Vaxoncourt vous proposent de vous retrouvez lors d’une soirée festive à la halle de convivialité, à côté du terrain de foot dans la continuité du vide-greniers.
Buvette et présence d’un espace jeux pour petits et grands.
Structures gonflables et karting à pédales avec Ludik Air Park jusqu’à 20h, jeux en bois, pêche aux canards et stand de confiseries.
Suivi d’un bal toutes générations à partir de 22h.Tout public
7 .
rue de la mairie Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 6 45 79 97 71 foyerruraldevaxoncourt@gmail.com
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English :
The associations La Ré-Création du Durbion and the Foyer Rural de Vaxoncourt invite you to join them for a festive evening in the halle de convivialité , next to the soccer pitch, following on from the garage sale.
Refreshment bar and games area for young and old.
Inflatable structures and go-karting with Ludik Air Park until 8pm, wooden games, duck fishing and sweets stand.
Followed by an all-generation dance from 10pm.
L’événement repas dansant flammenküche et bal Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION