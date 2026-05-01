Vaxoncourt

repas dansant flammenküche et bal

rue de la mairie Vaxoncourt Vosges

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-24

Les associations La Ré-Création du Durbion et le Foyer Rural de Vaxoncourt vous proposent de vous retrouvez lors d’une soirée festive à la halle de convivialité, à côté du terrain de foot dans la continuité du vide-greniers.

Buvette et présence d’un espace jeux pour petits et grands.

Structures gonflables et karting à pédales avec Ludik Air Park jusqu’à 20h, jeux en bois, pêche aux canards et stand de confiseries.

Suivi d’un bal toutes générations à partir de 22h.Tout public

7 .

rue de la mairie Vaxoncourt 88330 Vosges Grand Est +33 6 45 79 97 71 foyerruraldevaxoncourt@gmail.com

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English :

The associations La Ré-Création du Durbion and the Foyer Rural de Vaxoncourt invite you to join them for a festive evening in the halle de convivialité , next to the soccer pitch, following on from the garage sale.

Refreshment bar and games area for young and old.

Inflatable structures and go-karting with Ludik Air Park until 8pm, wooden games, duck fishing and sweets stand.

Followed by an all-generation dance from 10pm.

L’événement repas dansant flammenküche et bal Vaxoncourt a été mis à jour le 2026-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION