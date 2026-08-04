Informations pratiques

Jussey

Repas Dansant

Jussey Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez profiter d’un repas dansant organiser par l’Amicale des Donneurs de Sang de Jussey le vendredi 5 septembre à partir de 19h30. La soirée est animé par Evidence Animation. Retrouvez un menu à 25€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans. Ainsi qu’une Tombola.

Réservation à la maison de la presse MIGNARD ou au 03 84 68 14 57. (paiement à la réservation par chèque ou espèces)

Pour plus de renseignement 06 70 25 34 20 , 06 08 26 49 67 , 06 89 37 12 60 .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 14 57

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English :

L’événement Repas Dansant Jussey a été mis à jour le 2026-08-04 par JUSSEY TOURISME