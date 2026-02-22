Le Bousquet-d’Orb

REPAS DANSANT

3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Repas dansant organisé par l’amicale des Monts d’Orb à la salle Marcel Roux au Bousquet d’Orb, le mardi 12 mai 2026.

Au menu, gardiane de boeuf au riz et légumes. Prix 30€/pers. Inscription par texto au 06 81 37 96 64

Repas dansant organisé par l’amicale des Monts d’Orb à la salle Marcel Roux au Bousquet d’Orb, le mardi 12 mai 2026.

Au menu, gardiane de boeuf au riz et légumes. Prix 30€/pers. Inscription par texto au 06 81 37 96 64 .

3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 81 37 96 64

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English :

Meal and dance organized by the Amicale des Monts d’Orb at the Salle Marcel Roux in Le Bousquet d’Orb, Tuesday, May 12, 2026.

Menu: beef gardiane with rice and vegetables. Price: 30€ per person. Text registration to 06 81 37 96 64

L’événement REPAS DANSANT Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB