TRIAL CLASSIC DES HAUTS CANTONS

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

C’est le 22 Février 2026 que se déroulera le 1er trial organisé par l’association Trial Des Hauts Cantons en partenariat avec le Provence Trial Classic.

Cette épreuve ouvrira le Challenge du Trophée Vintage du Sud Est.

Il s’agit de la seule compétition de trial vintage dans le département de l’Hérault.

Inscriptions www.trial-vintage-trophy

C’est le 22 Février 2026 que se déroulera le 1er trial organisé par l’association Trial Des Hauts Cantons en partenariat avec le Provence Trial Classic.

Cette épreuve ouvrira le Challenge du Trophée Vintage du Sud Est.

Seule compétition de trial vintage dans le département de l’Hérault, elle permettra de faire découvrir aux participants et leurs accompagnateurs la magnifique région du nord du département, non loin du plateau du Larzac, de l’Escandorgue, des Monts d’Orb, de l’Espinouse et du Caroux, hauts lieux de randonnées, de sports et de découvertes nature.

Inscriptions www.trial-vintage-trophy .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie trialdeshautscantons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 1st trial organized by the Trial Des Hauts Cantons association in partnership with the Provence Trial Classic will take place on February 22, 2026.

This event will open the Challenge du Trophée Vintage du Sud Est.

This is the only vintage trial competition in the Hérault department.

Registration: www.trial-vintage-trophy

L’événement TRIAL CLASSIC DES HAUTS CANTONS Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-01-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB