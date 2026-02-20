Repas dansant Masevaux-Niederbruck

Repas dansant

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Repas dansant de l’ARE un moment festif et gourmand animé par le Hans Krainer Band, entre bon repas et ambiance conviviale !

Venez partager un moment festif et gourmand en plein cœur de la journée !

Ambiance assurée par le Hans Krainer Band, qui vous accompagnera tout au long du repas avec des rythmes entraînants pour vous faire danser et passer un après-midi inoubliable.

Au menu

Assiette de crudités fraîches

Filet mignon sauce champignons

Légumes de saison & spaetzles

Tiramisu gourmand

Café

Un délicieux repas, une piste de danse animée, et surtout une belle occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 25 35 24

English :

AER dinner-dance: a festive, gourmet event featuring the Hans Krainer Band, a great meal and a friendly atmosphere!

