Repas dansant Masevaux-Niederbruck
Repas dansant Masevaux-Niederbruck vendredi 8 mai 2026.
Repas dansant
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Repas dansant de l’ARE un moment festif et gourmand animé par le Hans Krainer Band, entre bon repas et ambiance conviviale !
Venez partager un moment festif et gourmand en plein cœur de la journée !
Ambiance assurée par le Hans Krainer Band, qui vous accompagnera tout au long du repas avec des rythmes entraînants pour vous faire danser et passer un après-midi inoubliable.
Au menu
Assiette de crudités fraîches
Filet mignon sauce champignons
Légumes de saison & spaetzles
Tiramisu gourmand
Café
Un délicieux repas, une piste de danse animée, et surtout une belle occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 25 35 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
AER dinner-dance: a festive, gourmet event featuring the Hans Krainer Band, a great meal and a friendly atmosphere!
L’événement Repas dansant Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach