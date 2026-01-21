Théâtre de la Compagnie Canaille Masevaux-Niederbruck
Théâtre de la Compagnie Canaille
24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
La Compagnie Canaille vous invite à la Grange Burcklé. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
The Compagnie Canaille invites you to the Grange Burcklé. Reservations required at the Tourist Office.
L’événement Théâtre de la Compagnie Canaille Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach