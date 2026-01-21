Théâtre de la Compagnie Canaille Masevaux-Niederbruck

Théâtre de la Compagnie Canaille

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

La Compagnie Canaille vous invite à la Grange Burcklé. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Compagnie Canaille invites you to the Grange Burcklé. Reservations required at the Tourist Office.

