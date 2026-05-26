Repas dansant Nargis
Repas dansant Nargis lundi 13 juillet 2026.
Nargis
Repas dansant
Nargis Loiret
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas dansant
Profitez d’une belle soirée à Nargis pour le 13 juillet et venez faire chauffer la piste de danse ! 29 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45
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English :
Dancing meal
L’événement Repas dansant Nargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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