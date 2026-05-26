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Repas dansant Nargis

Repas dansant Nargis

Repas dansant Nargis lundi 13 juillet 2026.

Ville : 45210 Nargis

Département : Loiret

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 29 29 29 Tarif de base plein tarif

Nargis

Repas dansant

Nargis Loiret

Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas dansant
Profitez d’une belle soirée à Nargis pour le 13 juillet et venez faire chauffer la piste de danse ! 29  .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45 

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English :

Dancing meal

L’événement Repas dansant Nargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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