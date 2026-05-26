Nargis

Repas dansant

Nargis Loiret

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas dansant

Profitez d’une belle soirée à Nargis pour le 13 juillet et venez faire chauffer la piste de danse ! 29 .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45

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English :

Dancing meal

L’événement Repas dansant Nargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS