Repas Dansant Nuars
dimanche 23 août 2026 · Nuars
Informations pratiques
Nuars
Repas Dansant
Salle Multi sport Nuars Nièvre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Repas Dansant le 23 Aout à partir de 12h
Animé par Loic Berthon
Repas + bal 25€
Enfant -12ans 8€
Bal seul à partir de 15h00 12€
Renseignement et inscription au 07 89 53 99 15 .
Salle Multi sport Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 53 99 15 stephanie.pelletier1@orange.fr
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English : Repas Dansant
L’événement Repas Dansant Nuars a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Tannay Brinon Corbigny