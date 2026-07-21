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AGENDA · Nuars

Repas Dansant Nuars

dimanche 23 août 2026 · Nuars

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle Multi sport
Ville
58190 Nuars
Département
Nièvre
Tarif
25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nuars

Repas Dansant

Salle Multi sport Nuars Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Repas Dansant le 23 Aout à partir de 12h
Animé par Loic Berthon

Repas + bal 25€
Enfant -12ans 8€
Bal seul à partir de 15h00 12€
Renseignement et inscription au 07 89 53 99 15   .

Salle Multi sport Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 53 99 15  stephanie.pelletier1@orange.fr

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English : Repas Dansant

L’événement Repas Dansant Nuars a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Tannay Brinon Corbigny