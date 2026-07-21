Informations pratiques

Nuars

Repas Dansant

Salle Multi sport Nuars Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Repas Dansant le 23 Aout à partir de 12h

Animé par Loic Berthon

Repas + bal 25€

Enfant -12ans 8€

Bal seul à partir de 15h00 12€

Renseignement et inscription au 07 89 53 99 15 .

Salle Multi sport Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 53 99 15 stephanie.pelletier1@orange.fr

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English : Repas Dansant

L’événement Repas Dansant Nuars a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Tannay Brinon Corbigny