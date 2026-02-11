Repas d’automne Salle des fêtes Connangles
Repas d’automne Salle des fêtes Connangles dimanche 18 octobre 2026.
Repas d’automne
Salle des fêtes Le Bourg Connangles Haute-Loire
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
2026-10-18
Repas d’automne ouvert à tous dès 12h sur réservation obligatoire. Organisé par le Comité des fêtes
Salle des fêtes Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53
Autumn meal open to all from 12 noon, booking essential. Organized by the Comité des fêtes
