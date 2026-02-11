Repas d’automne Salle des fêtes Connangles

Repas d’automne

Salle des fêtes Le Bourg Connangles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Repas d’automne ouvert à tous dès 12h sur réservation obligatoire. Organisé par le Comité des fêtes

.

Salle des fêtes Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autumn meal open to all from 12 noon, booking essential. Organized by the Comité des fêtes

L’événement Repas d’automne Connangles a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay