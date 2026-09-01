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REPAS D’AUTOMNE SENIORS DES NEUF-FIEFS Neffiès

samedi 17 octobre 2026 · Neffiès

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Place de la Mairie Rue des Ecoles
Ville
34320 Neffiès
Département
Hérault
Tarif
35 35

Neffiès

REPAS D’AUTOMNE SENIORS DES NEUF-FIEFS

Place de la Mairie Rue des Ecoles Neffiès Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Repas dansant des Seniors de Neffiès, à 12h, à la salle des Fêtes.
Réservation obligatoire, inscriptions jeudi 8 et vendredi 9 octobre à la salle d’activité de 17h à 19h. Tarif 30€/adhérents et 35€ pour les non adhérents.
Repas dansant des Seniors de Neffiès, à 12h, à la salle des Fêtes.
Réservation obligatoire, inscriptions jeudi 8 et vendredi 9 octobre à la salle d’activité de 17h à 19h.
Tarif 30€/adhérents et 35€ pour les non adhérents.   .

Place de la Mairie Rue des Ecoles Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 45 28 80 57  seniors.neffies@gmail.com

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English :

Neffis Seniors’ Lunch Dance, at 12:00 p.m., in the community hall.
Reservations required; sign up on Thursday, October 8, and Friday, October 9, at the activity room from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. Price: 30? for members and 35? for non-members.

L’événement REPAS D’AUTOMNE SENIORS DES NEUF-FIEFS Neffiès a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT AVANT-MONTS

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