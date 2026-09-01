Informations pratiques

Neffiès

REPAS D’AUTOMNE SENIORS DES NEUF-FIEFS

Place de la Mairie Rue des Ecoles Neffiès Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Repas dansant des Seniors de Neffiès, à 12h, à la salle des Fêtes.

Réservation obligatoire, inscriptions jeudi 8 et vendredi 9 octobre à la salle d’activité de 17h à 19h. Tarif 30€/adhérents et 35€ pour les non adhérents.

Repas dansant des Seniors de Neffiès, à 12h, à la salle des Fêtes.

Réservation obligatoire, inscriptions jeudi 8 et vendredi 9 octobre à la salle d’activité de 17h à 19h.

Tarif 30€/adhérents et 35€ pour les non adhérents. .

Place de la Mairie Rue des Ecoles Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 45 28 80 57 seniors.neffies@gmail.com

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English :

Neffis Seniors’ Lunch Dance, at 12:00 p.m., in the community hall.

Reservations required; sign up on Thursday, October 8, and Friday, October 9, at the activity room from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. Price: 30? for members and 35? for non-members.

L’événement REPAS D’AUTOMNE SENIORS DES NEUF-FIEFS Neffiès a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT AVANT-MONTS