Informations pratiques

Doissat

Repas de chasse de Doissat

salle des fêtes Doissat Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Repas de chasse

Au menu salade de gésiers-saucisses de sangliers- frites-fromage-tarte aux pommes.

Tarif Adulte 20€ comprenant 1 verre de vin offert -menu enfant 15€.

Apportez vos couverts.

Réservation avant le 18 août au 06 74 81 26 70 ou 07 88 57 63 19

Repas de chasse

Au menu salade de gésiers-saucisses de sangliers- frites-fromage-tarte aux pommes.

Tarif Adulte 20€ comprenant 1 verre de vin offert -menu enfant 15€.

Apportez vos couverts.

Réservation avant le 18 août au 06 74 81 26 70 ou 07 88 57 63 19 .

salle des fêtes Doissat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 81 26 70

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English : Repas de chasse de Doissat

Hunting Dinner

On the menu: gizzard salad, wild boar sausages, French fries, cheese, and apple pie.

Adult price: 20?, including a complimentary glass of wine—children’s menu: 15?.

Please bring your own cutlery.

Reservations must be made by August 18 at 06 74 81 26 70 or 07 88 57 63 19

L’événement Repas de chasse de Doissat Doissat a été mis à jour le 2026-08-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne