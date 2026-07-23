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AGENDA · Hautefaye

Repas de chasse Hautefaye

dimanche 2 août 2026 · Hautefaye

Repas de chasse Hautefaye

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24300 Hautefaye
Département
Dordogne
Tarif

Hautefaye

Repas de chasse

Salle des fêtes Hautefaye Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Apéritif, melon au Pineau, pâté de gibier, civet de chevreuil/pomme de terre, gigot de sanglier/haricots, salade/fromage, dessert, café, vin ordinaire. Réservation jusqu’au 24 juillet.   .

Salle des fêtes Hautefaye 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 66 65 

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English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Hautefaye a été mis à jour le 2026-07-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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