AGENDA · Hautefaye
Repas de chasse Hautefaye
dimanche 2 août 2026 · Hautefaye
Informations pratiques
Hautefaye
Repas de chasse
Salle des fêtes Hautefaye Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Apéritif, melon au Pineau, pâté de gibier, civet de chevreuil/pomme de terre, gigot de sanglier/haricots, salade/fromage, dessert, café, vin ordinaire. Réservation jusqu’au 24 juillet. .
Salle des fêtes Hautefaye 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 66 65
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English : Repas de chasse
L’événement Repas de chasse Hautefaye a été mis à jour le 2026-07-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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