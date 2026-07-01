Repas de chasse Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun

Informations pratiques

Montignac-de-Lauzun

Repas de chasse

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez participer au repas des chasseurs organisé par la société de chasse La Saint-Hubert Montignacaise. Au menu apéritif, entrée, civet, sanglier à la broche, fromage, dessert et café. Apportez vos couverts. Réserver avant le 22 juillet. Salle climatisée. Tirage de la bourriche.

Venez participer au repas des chasseurs organisé par la société de chasse La Saint-Hubert Montignacaise. Au menu apéritif, entrée, civet, sanglier à la broche, fromage, dessert et café. Apportez vos couverts. Réserver avant le 22 juillet. Salle climatisée. Tirage de la bourriche avec de nombreux lots à gagner. .

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 57 13

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English : Repas de chasse

Come join us for the hunters’ dinner organized by the La Saint-Hubert Montignacaise Hunting Club. On the menu: appetizer, starter, stew, spit-roasted wild boar, cheese, dessert, and coffee. Please bring your own cutlery. Reserve by July 22. Air-conditioned dining room. Basket raffle.

L’événement Repas de chasse Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Lauzun