Repas de chasse Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun
dimanche 26 juillet 2026 · Salle des fêtes · Montignac-de-Lauzun
Informations pratiques
Montignac-de-Lauzun
Repas de chasse
Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez participer au repas des chasseurs organisé par la société de chasse La Saint-Hubert Montignacaise. Au menu apéritif, entrée, civet, sanglier à la broche, fromage, dessert et café. Apportez vos couverts. Réserver avant le 22 juillet. Salle climatisée. Tirage de la bourriche.
Venez participer au repas des chasseurs organisé par la société de chasse La Saint-Hubert Montignacaise. Au menu apéritif, entrée, civet, sanglier à la broche, fromage, dessert et café. Apportez vos couverts. Réserver avant le 22 juillet. Salle climatisée. Tirage de la bourriche avec de nombreux lots à gagner. .
Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 57 13
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English : Repas de chasse
Come join us for the hunters’ dinner organized by the La Saint-Hubert Montignacaise Hunting Club. On the menu: appetizer, starter, stew, spit-roasted wild boar, cheese, dessert, and coffee. Please bring your own cutlery. Reserve by July 22. Air-conditioned dining room. Basket raffle.
L’événement Repas de chasse Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Lauzun