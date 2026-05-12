Repas de chasse Salle des fêtes Peyrière

Peyrière

Repas de chasse

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Peyrière Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez nombreux au repas organisé par les Amis de la Chasse !! Au menu apéritif, potage, charcuterie, terrine, crudités, civet de chevreuil, sanglier à la broche, fromage, dessert et vin rouge et rosé compris. Pensez à apporter vos couverts complets. Inscription jusqu’au 9 juin 2026 !

Venez nombreux au repas organisé par les Amis de la Chasse !! Au menu apéritif, potage, charcuterie, terrine, crudités, civet de chevreuil, sanglier à la broche, fromage, dessert et vin rouge et rosé compris. Pensez à apporter vos couverts complets. Inscription jusqu’au 9 juin 2026 ! .

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 63 89

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English : Repas de chasse

Come and join us for the meal organized by the Friends of the Hunt! Menu: aperitif, soup, charcuterie, terrine, crudités, venison stew, wild boar on the spit, cheese, dessert and red and rosé wine included. Please bring your own cutlery. Registration deadline: June 9, 2026!

L’événement Repas de chasse Peyrière a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Lauzun