AGENDA · Piégut-Pluviers
Repas de chasse Piégut-Pluviers
samedi 12 septembre 2026 · Piégut-Pluviers
Informations pratiques
Piégut-Pluviers
Repas de chasse
Salle du Minage Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Menu melon, jambon de pays / steak de biche, frites / fromage / éclair au café .
Salle du Minage Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 84 57 21
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English : Repas de chasse
L’événement Repas de chasse Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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