Informations pratiques

Piégut-Pluviers

Repas de chasse

Salle du Minage Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Menu melon, jambon de pays / steak de biche, frites / fromage / éclair au café .

Salle du Minage Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 84 57 21

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English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin