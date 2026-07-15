Repas de chasse sanglier à la broche Montboyer
samedi 12 septembre 2026 · Montboyer
Informations pratiques
Montboyer
Repas de chasse sanglier à la broche
Salle des fêtes Montboyer Charente
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Repas de chasse sanglier à la broche organisé par l’Amicale des Chasseurs et Propriétaires de Montboyer et randonnées.
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Salle des fêtes Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 55 16 76 n.hays@orange.fr
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English : Repas de chasse sanglier à la broche
Hunting feast: spit-roasted wild boar organised by the Montboyer Hunters’ and Landowners’ Association, and walks.
L’événement Repas de chasse sanglier à la broche Montboyer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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