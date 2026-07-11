Informations pratiques

Montboyer

Grand vide maison solidaire

Salle des fêtes Montboyer Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Vide-maison solidaire à Brie-sous-Chalais ! Venez chiner les 10 et 11 octobre de 9h à 18h à Montboyer.

100% des bénéfices seront reversés à l’association Les Chiens de l’Espoir. Faites de bonnes affaires pour la bonne cause ! ❤️

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Salle des fêtes Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 23 28 63 leschiensdelespoir@hotmail.fr

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English : Grand vide maison solidaire

Charity garage sale in Brie-sous-Chalais! Come browse for bargains on October 10 and 11 from 9 a.m. to 6 p.m. in Montboyer.

100% of the proceeds will be donated to the charity Les Chiens de l’Espoir. Find great deals and support a good cause! ❤️

L’événement Grand vide maison solidaire Montboyer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme du Sud Charente