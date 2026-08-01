Informations pratiques

Montboyer

Marché éstivale Gourmand

Espace paysager derrière l’église Montboyer Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Profitez du marché fermier à Montboyer pour composer votre panier et déguster vos produits sur place ! Animations musicales et festives, cuisson de vos viandes sur place. Buvette, frites. Apportez vos couverts! Renseignements 06.09.46.94.46

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Espace paysager derrière l’église Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 46 94 46

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English : Marché éstivale Gourmand

Take advantage of the farmers’ market in Montboyer to put together your own basket and taste your produce on the spot! Musical and festive entertainment, meat cooked on site. Refreshment bar, French fries. Bring your own cutlery! Information 06.09.46.94.46

L’événement Marché éstivale Gourmand Montboyer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente