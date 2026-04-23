Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord

Sorges et Ligueux en Périgord

Repas de Chasse

Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez nous rencontrer autour d’un repas de chasse.

Au menu

Kir

Tourin Blanchi

Assiette Périgourdine

Civet de Sanglier

Steak de Bîche à la Pancha

Pommes de Terre Sautées Haricots Verts

Salade Fromage

Dessert Café

Vin compris

Prix du repas 26€

Réservation avant le 25 avril 2026 auprès de Mme DESMARTIN Laurence au 06.35.11.67.01. .

Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 11 67 01

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English : Repas de Chasse

L’événement Repas de Chasse Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux