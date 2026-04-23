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Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord

Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord

Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle Bernard Barbier

Adresse : 73 Impasse des Artistes

Ville : 24420 Sorges et Ligueux en Périgord

Département : Dordogne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 26 26 Tarif de base plein tarif

Sorges et Ligueux en Périgord

Repas de Chasse

Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Venez nous rencontrer autour d’un repas de chasse.
Au menu
Kir
Tourin Blanchi
Assiette Périgourdine
Civet de Sanglier
Steak de Bîche à la Pancha
Pommes de Terre Sautées Haricots Verts
Salade Fromage
Dessert Café
Vin compris
Prix du repas 26€
Réservation avant le 25 avril 2026 auprès de Mme DESMARTIN Laurence au 06.35.11.67.01.   .

Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 11 67 01 

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English : Repas de Chasse

L’événement Repas de Chasse Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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