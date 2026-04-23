Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord
Repas de Chasse Salle Bernard Barbier Sorges et Ligueux en Périgord dimanche 3 mai 2026.
Sorges et Ligueux en Périgord
Repas de Chasse
Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez nous rencontrer autour d’un repas de chasse.
Au menu
Kir
Tourin Blanchi
Assiette Périgourdine
Civet de Sanglier
Steak de Bîche à la Pancha
Pommes de Terre Sautées Haricots Verts
Salade Fromage
Dessert Café
Vin compris
Prix du repas 26€
Réservation avant le 25 avril 2026 auprès de Mme DESMARTIN Laurence au 06.35.11.67.01. .
Salle Bernard Barbier 73 Impasse des Artistes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 11 67 01
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English : Repas de Chasse
L’événement Repas de Chasse Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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