Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains

Repas de la chasse Menu à 17€ résa OT: potage, assiette de crudités, poulet en crapaudine, tourtière, café, vin et digestif compris. Tarif: 16€. soirée dansante animée par DJ Dédé .

Foyer municipal Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

