Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains
samedi 10 octobre 2026
Repas de la chasse à Eugénie
Foyer municipal Eugénie-les-Bains Landes
Repas de la chasse Menu à 17€ résa OT: potage, assiette de crudités, poulet en crapaudine, tourtière, café, vin et digestif compris. Tarif: 16€. soirée dansante animée par DJ Dédé .
Foyer municipal Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
