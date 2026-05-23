Repas de la chasse 20 route d’Aquitaine Mongauzy
Repas de la chasse 20 route d’Aquitaine Mongauzy samedi 13 juin 2026.
Mongauzy
Repas de la chasse
20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Repas organisé par l’association des chasseurs de la commune, pensez à réserver vos places et à porter vos couverts assiettes. Bourriche. Repas: Apéritif, crudités, pâté de chevreuil, trou normand, Stack de sanglier avec ses frites, fromages avec salade, omelette norvégienne, café, vin et digestif compris. .
20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 37 54
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English : Repas de la chasse
L’événement Repas de la chasse Mongauzy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers
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