Repas de la chasse ⁩⁦20 route d’Aquitaine Mongauzy

Mongauzy

Repas de la chasse

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Repas organisé par l’association des chasseurs de la commune, pensez à réserver vos places et à porter vos couverts assiettes. Bourriche. Repas: Apéritif, crudités, pâté de chevreuil, trou normand, Stack de sanglier avec ses frites, fromages avec salade, omelette norvégienne, café, vin et digestif compris. .

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 37 54

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English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Mongauzy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers