Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas de la chasse ⁩⁦20 route d’Aquitaine Mongauzy

Repas de la chasse ⁩⁦20 route d’Aquitaine Mongauzy

Repas de la chasse ⁩⁦20 route d’Aquitaine Mongauzy samedi 13 juin 2026.

Lieu : ⁩⁦20 route d'Aquitaine

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 33190 Mongauzy

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Mongauzy

Repas de la chasse

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Repas organisé par l’association des chasseurs de la commune, pensez à réserver vos places et à porter vos couverts assiettes. Bourriche. Repas: Apéritif, crudités, pâté de chevreuil, trou normand, Stack de sanglier avec ses frites, fromages avec salade, omelette norvégienne, café, vin et digestif compris.   .

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 37 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Mongauzy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Mongauzy (Gironde)