Repas de la chasse Salle de Bientz Pouillon dimanche 15 mars 2026.
Venez passer un moment de convivialité lors du repas de la chasse organisé par l’ACCA Pouillon à la salle Bientz. Tarif 20€. Renseignements et réservations (jusqu’au 8 mars) 06 78 96 00 12 et 06 70 37 92 71.
Salle de Bientz Boulevard des Sports Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 92 71
English : Repas de la chasse
Come and enjoy the hunting meal organized by the Pouillon ACCA at the Salle Bientz. Price: 20? Information and reservations (until March 8): 06 78 96 00 12 and 06 70 37 92 71.
