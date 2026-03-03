Repas de la chasse Salle de Bientz Pouillon

Repas de la chasse

Salle de Bientz Boulevard des Sports Pouillon Landes

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Venez passer un moment de convivialité lors du repas de la chasse organisé par l’ACCA Pouillon à la salle Bientz. Tarif 20€. Renseignements et réservations (jusqu’au 8 mars) 06 78 96 00 12 et 06 70 37 92 71.

Salle de Bientz Boulevard des Sports Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 92 71

English : Repas de la chasse

Come and enjoy the hunting meal organized by the Pouillon ACCA at the Salle Bientz. Price: 20? Information and reservations (until March 8): 06 78 96 00 12 and 06 70 37 92 71.

