Soirée jeux de société Ludothèque Pouillon

Soirée jeux de société

Soirée jeux de société Ludothèque Pouillon vendredi 22 mai 2026.

Soirée jeux de société

Ludothèque Impasse du Temps libre Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !
Dès 8 ans
Auberge espagnole
Gratuit, sur réservation
Ludothèque Impasse du Temps libre Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 03 22 29  s.mousseigne@orthe-arrigans.fr

English : Soirée jeux de société

With family or friends, it’s up to you!
Ages 8 and up
Spanish Inn
Free, on reservation

L’événement Soirée jeux de société Pouillon a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans