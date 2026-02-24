Soirée jeux de société Ludothèque Pouillon

Soirée jeux de société

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !

Dès 8 ans

Auberge espagnole

Gratuit, sur réservation

Ludothèque Impasse du Temps libre Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 03 22 29 s.mousseigne@orthe-arrigans.fr

English : Soirée jeux de société

With family or friends, it’s up to you!

Ages 8 and up

Spanish Inn

Free, on reservation

