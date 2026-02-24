Soirée jeux de société Ludothèque Pouillon
Soirée jeux de société Ludothèque Pouillon vendredi 22 mai 2026.
Soirée jeux de société
Ludothèque Impasse du Temps libre Pouillon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !
Dès 8 ans
Auberge espagnole
Gratuit, sur réservation
En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer !
Dès 8 ans
Auberge espagnole
Gratuit, sur réservation .
Ludothèque Impasse du Temps libre Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 03 22 29 s.mousseigne@orthe-arrigans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
With family or friends, it’s up to you!
Ages 8 and up
Spanish Inn
Free, on reservation
L’événement Soirée jeux de société Pouillon a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans