Informations pratiques

Bésignan

Repas de la fête de Bésignan

Village Bésignan Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

demi tarif enfants jusqu’à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Repas organisé par le comité des fêtes de Bésignan pour la fête du village.

Au menu Gardianne de taureau, salade fromages, dessert gourmand

Animation musicale avec DJ Cristofolies, vin et café

Places limitées réservation avant le 27 juillet

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Village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr

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English :

Meal organized by the Bésignan Festival Committee for the village festival.

On the menu: bull stew, cheese salad, and a gourmet dessert

Live music with DJ Cristofolies, wine, and coffee

Limited seating: reservations required by July 27

L’événement Repas de la fête de Bésignan Bésignan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale