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AGENDA · Bésignan

Repas de la fête de Bésignan Bésignan

samedi 1 août 2026 · Bésignan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Village
Ville
26110 Bésignan
Département
Drôme
Tarif
22 22 22 demi tarif enfants jusqu'à 10 ans

Bésignan

Repas de la fête de Bésignan

Village Bésignan Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

demi tarif enfants jusqu’à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Repas organisé par le comité des fêtes de Bésignan pour la fête du village.
Au menu Gardianne de taureau, salade fromages, dessert gourmand
Animation musicale avec DJ Cristofolies, vin et café
Places limitées réservation avant le 27 juillet
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Village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46  cdfbesignan@yahoo.fr

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English :

Meal organized by the Bésignan Festival Committee for the village festival.
On the menu: bull stew, cheese salad, and a gourmet dessert
Live music with DJ Cristofolies, wine, and coffee
Limited seating: reservations required by July 27

L’événement Repas de la fête de Bésignan Bésignan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale