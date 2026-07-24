Repas de la fête de Bésignan Bésignan
samedi 1 août 2026 · Bésignan
Informations pratiques
Bésignan
Repas de la fête de Bésignan
Village Bésignan Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
demi tarif enfants jusqu’à 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Repas organisé par le comité des fêtes de Bésignan pour la fête du village.
Au menu Gardianne de taureau, salade fromages, dessert gourmand
Animation musicale avec DJ Cristofolies, vin et café
Places limitées réservation avant le 27 juillet
.
Village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 88 66 46 cdfbesignan@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal organized by the Bésignan Festival Committee for the village festival.
On the menu: bull stew, cheese salad, and a gourmet dessert
Live music with DJ Cristofolies, wine, and coffee
Limited seating: reservations required by July 27
L’événement Repas de la fête de Bésignan Bésignan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale